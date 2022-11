Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Lippe / Lemgo - In der Nacht auf Samstag, 19.11.2022, verletzte ein 30-jähriger Lemgoer drei weitere Lemgoer mit einem Messer, wodurch zwei der Opfer lebensbedrohliche Verletzungen davontrugen. Die vier Männer gerieten in einer Gaststätte an der Schuhstraße in einen Streit. ...

