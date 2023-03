Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach versuchtem Palettendiebstahl

Am Samstag, 18. März 2023, um 08.30 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Täter auf dem Betriebsgelände der Kreishandwerkerschaft in der Straße Pingel-Anton durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er mehrere Euro-Paletten in einen weißen RENAULT Pritschenwagen mit polnischem Kennzeichen einlud. Auf Ansprache des Zeugen lud der Mann die Paletten wieder aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- osteuropäisches Erscheinungsbild, - ca. 35 Jahre alt, - 185 - 190 cm groß, - sehr kräftig / muskulös, - Turnschuhe.

Auf dem Beifahrersitz des Pritschenwagens saß zur Vorfallszeit eine junge Frau. Diese wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 20 - 25 Jahre alt, aber deutlich jünger bzw. kindlich wirkend, - kleine Statur, - lange Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 22. März 2023, um 18.05 Uhr, wurde in der Straße Pingel-Anton ein 31-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Versicherungskennzeichen seines Scooters war abgelaufen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 31-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 2,42 Promille. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten

Zwischen Dienstag, 21. März 2023, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 22. März 2023, gegen 07.30 Uhr, kam es in der Kellerhöher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Vermutlich im Rahmen eines Wendemanövers wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer der auf einer Hofeinfahrt stehende silberne MERCEDES-BENZ Vito eines 47-jährigen Mannes aus Cloppenburg im Bereich des hinteren rechtsseitigen Stoßfängers beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Mittwoch, 22. März 2023, zwischen 18.05 Uhr und 18.55 Uhr, kam es in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Soestenstraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den grauen 5er BMW eines 34-jährigen Cloppenburgers im hinteren rechten Bereich, während dieser dort Einkäufe tätigte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2500 Euro. Im unmittelbaren Bereich der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile eines Kleinbusses aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 22. März 2023, um 18.35 Uhr, wurde in der Halener Straße ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogen-Vortest lieferte ein positives Ergebnis. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

