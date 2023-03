Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 23. März 2023, kam es gegen 13.45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße zu einem Ladendiebstahl: Zwei bislang unbekannte Täterinnen entwendeten diverse Bekleidungsstücke, welche sich auf einem Ständer im Außenbereich des Geschäfts in der Fußgängerzone befanden. Die Frauen konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Frau:

- ca. 35 Jahre alt, - ca. 155 cm groß - bekleidet mit einem schwarzen Kopftuch, dunkelblauen Mantel und einem schwarzen Rock, - hatte einen Kinderwagen bei sich.

2. Frau:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 160 cm groß, - bekleidet mit einer schwarzen langen Jacke und einer schwarzen Hose - trug eine schwarze Handtasche.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Bargeld

Am Donnerstag, 23. März 2023, gegen 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterin aus einem Augenoptikergeschäft in der Lange Straße eine Tasche mit Bargeld. Anschließend entfernte sie sich fußläufig in unbekannte Richtung. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 170 cm groß, - zu einem Zopf gebundene, dunkle Haare - südeuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer grünen langen Jacke und einer dunklen Hose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, 21. März 2023, kam es zwischen 09.45 Uhr und 18.20 Uhr auf dem Mitarbeiter-/Kundenparkplatz einer Steuerberatungskanzlei an der Sevelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den schwarzen BMW 520d eines 43-jährigen Cloppenburgers am rechten Außenspiegel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Donnerstag, 23. März 2023, kam es zwischen 07.55 Uhr und 09.05 Uhr auf dem überdachten Großraum-Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Soestenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 44-jährige Frau aus Garrel stellte ihren grauen VW ID.4 PRO zur genannten Zeit auf dem Parkplatz ab, um Einkäufe zu tätigen. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie eine Schleifspur im vorderen linken Bereich ihres PKW fest. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Der bislang unbekannte Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Regenrinne

Zwischen Donnerstag, 02. März 2023, 00.00 Uhr, und Donnerstag, 23. März 2023, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Garage in der Bremer Straße mehrere Meter Regenrinne einer 63-jährigen Löningerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. März 2023, kam es zwischen 12.45 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Ladestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den silbernen MERCEDES-BENZ SLK 200 einer 47-jährigen aus Lindern und verursachte so Sachschaden im Bereich des Kotflügels und der hinteren rechten Stoßstange in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 23. März 2023, kam es gegen 16.00 Uhr in der Hebbelstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 70-jährige Fahrerin eines Geländewagens fuhr aus bislang ungeklärter Ursache beim Verlassen eines dortigen Grundstücks mit ihrem Fahrzeug zunächst rückwärts in eine Garagenwand und im Anschluss vorwärts gegen die Außenfassade eines gegenüberliegenden Wohnhauses. An beiden betroffenen Häusern, sowie auch am Fahrzeug der 70-Jährigen entstand massiver Sachschaden von insgesamt 59.000 Euro. Die Lastruperin, sowie auch die in den betroffenen Häusern befindlichen Personen, blieben unverletzt.

Essen (Oldenburg) - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 23. März 2023, wurde gegen 13.55 Uhr auf der Langen Straße ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Essen (Oldenburg) einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem für seinen Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Donnerstag, 23. März 2023, kam es gegen 07.45 Uhr in der Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 13-jährige Schülerin aus Essen (Oldenburg) fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Lilienstraße an dem haltenden PKW eines 63-Jährigen aus Löningen vorbei, als dieser plötzlich anfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den das Mädchen stürzte und sich leicht verletzte. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell