Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 23. März 2023, wurde gegen 15.50 Uhr in der Straße Grüner Hof ein 15-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Friesoythe einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem für seinen Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bösel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 23. März 2023, kam es gegen 04.20 Uhr auf der Overlaher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr die Overlaher Straße aus Richtung Bundesstraße B401 kommend in Richtung Bösel. Im Streckenverlauf kam sein Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, geriet in einen Graben und überschlug sich mehrfach, bevor er letztlich mittig der Fahrbahn zum Stillstand kam. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Friesoyther unter unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,92 Promille. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Durch den Unfall wurde der 27-Jährige leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW des Friesoythers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei 11.000 Euro.

