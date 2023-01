POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Garage in Ganderkesee, Ortsteil Heide +++ Korrektur

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 10. Januar 2023, um 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Delmenhorst, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 84-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem Mercedes die Elbinger Straße in Richtung der Straße "Am Stadion". Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er das Rotlicht an der Kreuzung zur ...

mehr