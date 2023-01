Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 06. Januar 2023, 19:30 Uhr, bis Montag, 09. Januar, 06:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Dwostraße in Delmenhorst.

Unbekannte Personen haben sich durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt in das Innere der Kindertagesstätte verschafft und elektronische Geräte entwendet.

Vermutlich im selben Zeitraum wurde eine weitere Kindertagesstätte in der Wilhelm-Raabe-Straße von Einbrechern aufgesucht. Mit einer ähnlichen Vorgehensweise haben sie sich Zutritt zum Gebäude verschafft. Auch hier hatten sie es auf elektronische Geräte abgesehen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221- 15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

