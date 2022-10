POL-E: Mülheim: Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Am Freitagnachmittag (7. Oktober) entwendete ein 22-Jähriger ein Smartphone in einem Elektronikgeschäft. Auf seiner Flucht vor den beiden Ladendetektiven attackierte er die beiden Männer. Er wurde vorläufig festgenommen, die Beamten stellten Betäubungsmittel sicher. Gegen 15:40 Uhr wurden die Ladendetektive (48 und 52 Jahre alt) eines Elektronikgeschäfts im Einkaufszentrum am ...

