POL-E: Essen: Ladendieb nach Angriff auf Detektiv festgenommen

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Am Freitagnachmittag (7. Oktober) entwendete ein 22-Jähriger ein Smartphone in einem Elektronikgeschäft. Auf seiner Flucht vor den beiden Ladendetektiven attackierte er die beiden Männer. Er wurde vorläufig festgenommen, die Beamten stellten Betäubungsmittel sicher.

Gegen 15:40 Uhr wurden die Ladendetektive (48 und 52 Jahre alt) eines Elektronikgeschäfts im Einkaufszentrum am Limbecker Platz auf einen 22-jährigen Essener mit guineischer Staatsangehörigkeit aufmerksam, da er ein Smartphone aus dem Regal nahm und in seiner Hose versteckte. Beim Verlassen des Geschäfts sprachen die beiden Detektive den 22-Jährigen an. Dieser versuchte die Flucht zu ergreifen, konnte jedoch durch die beiden Männer festgehalten werden.

Es entwickelte sich ein Gerangel, wodurch die Beteiligten zu Boden stürzten. Bis zum Eintreffen der Polizei konnten die Detektive den Essener festhalten. In den Taschen des 22-Jährigen fanden die Polizeibeamten mehrere Tütchen mit weißem Pulver und einer weiteren Substanz, vermutlich Cannabis, auf.

Der Essener wurde vorläufig festgenommen, die unbekannten Substanzen wurden sichergestellt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten./Wrk

