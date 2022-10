Polizei Essen

POL-E: Essen: Uhr vom Handgelenk einer 84-Jährigen gestohlen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney:

Am Dienstagmittag (4. Oktober) gegen 12:00 Uhr wurde eine 84-Jährige auf dem Parkplatz eines Golfclubs am Baldeneysee (Freiherr-vom-Stein-Straße) von einer Unbekannten angesprochen. Diese sprach die Seniorin auf Englisch an und ging dabei rasch auf sie zu. Die ältere Dame hob ihre Hände, um die Unbekannte abzuwehren. Dabei gelang es der Täterin, der 84-Jährigen ihre Uhr vom Handgelenk zu reißen. Anschließend sei die Unbekannte in einen grauen PKW, der an der Straße stand, eingestiegen und geflohen. Bei dem Raub wurde die Seniorin leicht verletzt.

Die Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- Weiblich - Ca. 16-17 Jahre alt - Ca. 1,65 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Rote Haare - Schmales Gesicht - Dunkel gekleidet

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

