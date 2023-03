Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Gartenlaube

In der Zeit von Donnerstag, 23.03.2023, 19.00 Uhr bis Freitag, 24.03.2023, 08.00 Uhr, wurden in Cloppenburg in der Fischerstraße aus einer verschlossenen Gartenlaube zwei Außenborder sowie eine Sackkarre entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5.360 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Lastrup - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 19.05 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Lastrup in der Straße Westerfeld. Als sich der Täter im Wohnhaus befand, wurde er durch einen Bewohner des Hauses überrascht und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Cloppenburg - Verdacht Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 24.03.2023, 15.05 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Friesoyther mit einem Pkw die Hauptstraße in Garrel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Friesoyther nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 09.20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Bürgermeister-Winkler-Straße in Cloppenburg und beabsichtigte, nach rechts in die Eschstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 56-jährigen Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 19.05 Uhr, befuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Vrees die Petersfelder Straße in Garrel. Sie beabsichtigte, in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 42-jährigen Radfahrer. Dieser versuchte, durch eine Bremsung den Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich leicht.

