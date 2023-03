POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus einer Apotheke

Zerf (ots) - Am Dienstag, den 14.März 2023, versuchten vier unbekannte Männer gegen 18:20 Uhr in Zerf, in der Straße "Am Schurpenberg", über die Terrassentür in ein Wohnhaus einzubrechen. Herbei wurden die Tatverdächtigen vom Hauseigentümer gestört und ergriffen die Flucht in einem silbernen Kastenwagen oder Van. Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen Opel gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise ...

mehr