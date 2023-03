Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geldautomat gesprengt - Update

Wittlich/Ulmen/Mechernich (ots)

Bisher Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen, 16. März, einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Wittlich gesprengt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fand die Detonation gegen 1.50 Uhr statt. Die Täter konnten kein Geld erbeuten, es entstand hoher Sachschaden, den wir derzeit noch nicht beziffern können. Polizeikräfte sichteten wenige Minuten später einen Audi RS 6, der mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der A 48 Im Bereich Autobahndreieck Vulkaneifel in Fahrtrichtung Koblenz fuhr. Im Bereich Ulmen brach der Sichtkontakt ab. Gegen 2.34 Uhr sichteten weitere Polizeikräfte das Fahrzeug auf der A 1 in Höhe Blankenheim. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Köln. Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug bis in die Ortslage Mechernich/Kreis Euskirchen verfolgen und verloren gegen 2.40 Uhr den Kontakt zu dem Auto. Die Polizei fragt: Wer hat das Fahrzeug in der vergangenen Nacht im Bereich A 48, Ulmen, A 1, Blankenheim, Mechernich gesehen? Wer hat davor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Einkaufszentrums in der Wittlicher Friedrichstraße gemacht? Wer kann sonstige sachdienlichen Hinweise geben? Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.

