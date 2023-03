Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta vom 25./26.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, gegen 22:45 Uhr, befuhr eine 22-jährige aus Krefeld mit einem Pkw die Vechtaer Straße in 49424 Goldenstedt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei der Fahrzeugführerin festgestellt werden, dass diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Halter des Pkw, ein 36-jähriger aus Lotte, befand sich während der Fahrt auf dem Beifahrersitz des Pkw und ließ die Fahrt zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 22:49 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Bundesstraße 69 Ecke Oldenburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Cappelner die B69 mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Oldenburg. Zeitgleich bog eine 25-jährige Bakumerin von der Oldenburger Straße nach links auf die Bundesstraße 69 in Fahrtrichtung Diepholz ab. Da beide Fahrzeugführer angeben, bei grün-zeigender Lichtzeichenanlage gefahren zu sein, werden nun Unfallzeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 / 9430) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell