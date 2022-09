Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, 76-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Hörstel (ots)

Bei einem Unfall in Bevergern ist ein Pedelec-Fahrer am Dienstagabend (06.09.22) gegen 19.15 Uhr schwer verletzt worden. An der Westfalenstraße auf Höhe der Hausnummer 128 wollte ein 30-Jähriger aus Hörstel mit einem Renault Clio aus einer Grundstückseinfahrt ausparken. Beim Rangieren übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den 76-jährigen Radfahrer aus Hörstel, der in Richtung Riesenbecker Straße unterwegs war. Der 76-Jährige wollte ausweichen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Angaben zu einem Sachschaden liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell