Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte erbeuten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro

Saalfeld (ots)

Am Freitagnachmittag erbeuteten bislang Unbekannte Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Supermarkt in Saalfeld (Mittlerer Watzenbach). Kurz nach 12:30 Uhr wurde durch die Unbekannten in einem unbeobachteten Moment offensichtlich der verschlossene Zigarettenständer durch Manipulation an dem dort vorhandenen "Rollo" geöffnet- anschließend flüchteten der/die Täter unerkannt mit nicht unerheblichen Mengen Zigarettenschachteln. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern werden durch die Saalfelder Polizei geführt.

