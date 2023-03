LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Neustadt an der Orla (ots) - Am Samstag, den 18.03.2023 kam es gegen 08:30 Uhr in Neustadt an der Orla im Bereich der Pößnecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Autofahrer wollte von der Goethestraße in die Pößnecker Straße einbiegen. Ein dahinter befindlicher 70-jähriger Fahrer eines Pkw übersah dies und es kam zur Kollision. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt und in der Folge durch ...

