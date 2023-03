Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten

Neustadt an der Orla (ots)

Am Samstag, den 18.03.2023 kam es gegen 08:30 Uhr in Neustadt an der Orla im Bereich der Pößnecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Autofahrer wollte von der Goethestraße in die Pößnecker Straße einbiegen. Ein dahinter befindlicher 70-jähriger Fahrer eines Pkw übersah dies und es kam zur Kollision. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt und in der Folge durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

