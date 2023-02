Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Körperverletzung+++Trickdiebstahl+++Widerstände+++Handy gestohlen+++Schlägerei+++Sexuell belästigt+++Einbrüche+++

Wiesbaden (ots)

1. Körperverletzung,

Wiesbaden, Bleichstraße/Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 17.02.2023, 14:45 Uhr

(am) Ein alkoholisierter Mann belästigte am Freitagnachmittag Gäste und Personal eines Cafés in der Bleichstraße. Anschließend schlug er nach einem Mitarbeiter des Lokals und bedrohte einen Zeugen. Ein 41 Jahre alter Mann aus Wiesbaden betrat gegen 14:45 Uhr den Gastraum eines Cafés in der Bleichstraße und belästigte dort die anwesenden Gäste. Ein Mitarbeiter des Lokals verwies den Mann aus dem Gastraum und brachte ihn vor die Türe. Dort soll der Mann dem 22 Jahre alten Mitarbeiter mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Dieser wurde durch den Schlag leicht verletzt. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung mitbekommen hatte, folgte dem flüchtenden Täter und konnte diesen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festhalten. Bis dahin soll der Täter den Zeugen auch noch bedroht und beleidigt haben. Die Streife stellte bei dem Mann einen Alkoholwert von 1,1 Promille fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, wurde der Täter bis zum nächsten Morgen in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Trickdiebstahl in Tiefgarage

Wiesbaden, Wilhelmstraße 17.02.2023, 13:05 Uhr

(schü)Um die Mittagszeit wurde eine 80-jährige Dame aus Wiesbaden mittels eines Tricks von vermutlich zwei Tätern um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Sie hatte ihren PKW in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße geparkt, um im Anschluss auf einer in der Nähe befindlichen Bank einen vierstelligen Geldbetrag abzuheben. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie mehrere kleinere Geldscheine, die an und unter ihrem Wagen lagen. Gleichzeitig näherten sich ihr zwei Männer, die die Frau leider nicht näher beschreiben konnte, und forderten sie auf, das Geld einzusammeln. Während sie dies tat, entnahm nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich einer der Männer aus der im Fahrzeug abgestellten Tasche einen Umschlag mit Bargeld in vierstelliger Höhe. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die im Bereich von Banken in der Innenstadt oder der Tiefgararge in der Wilhelmstraße Personen beobachtet haben, die sich merkwürdig verhalten haben und/oder den Eindruck erweckten, Bankkunden zu beobachten, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, unter der Rufnummer (0611)345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Handy im Schnellrestaurant gestohlen, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Freitag, 17.02.2023, 17.00 Uhr

(akl) Ein 19-jähriger Mann aus Wiesbaden ist am Freitag gegen 17.00 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Boelckestraße in Mainz-Kastel bestohlen worden. Er hatte während des Restaurantbesuchs sein Mobiltelefon auf dem Tisch abgelegt. Durch ein Ablenkungsmanöver sei dieses dann von einer unbekannten Frau entwendet worden. Diese konnte er mit 165 cm groß, mit dunklen Augen, pickeligem Gesicht und schwarzen Haaren zum Zopf gebunden beschreiben. Sie habe einen grauen Pullover mit Reißverschluss und eine blaue breite Jeanshose getragen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

4. Person leistet Widerstand,

Wiesbaden, Moritzstraße, Samstag,18.02.2023, 01:35 Uhr

(am) Nachdem er in der Nacht von Freitag auf Samstag die Gäste einer Bar in der Moritzstraße belästigt hatte und sich gegenüber der Polizei aggressiv zeigte, wehrte sich ein Mann gegen die anschließende Festnahme. Gegen 01:35 Uhr wurden Polizeikräfte zu einer Bar in der Moritzstraße gerufen, da dort eine Person die anderen Gäste belästigen würde und die Lokalität nicht verlassen wollte. Vor Ort konnten die Polizeistreifen einen 23-jährigen Mann antreffen, der sich sofort aggressiv zeigte und nicht den Anweisungen der Polizei Folge leistete. Nachdem er körperlich gegen die Streifen vorging, musste dieser zu Boden gebracht und dort gefesselt werden. Dagegen wehrte sich der Mann massiv, indem er mehrfach nach den Polizisten trat und sogar versuchte, einem Polizeibeamten in das Bein zu beißen. Weiterhin beleidigte und bedrohte der Mann die Polizeikräfte. Der Täter wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Da er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte musste jedoch aufgrund seines berauschten Zustands durch einen RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Zusammengeschlagen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 18.02.2023, 03.45 Uhr

(akl) Drei Männer im Alter von 23 - 24 Jahren haben am Samstagmorgen gegen 03.45 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Schwalbacher Straße einen 26-jährigen Mann aus Offstein attackiert. Dabei habe eine männliche Person auf dem Geschädigten gesessen und auf ihn eingeschlagen. Dieser Mann soll 184 cm groß mit sportlicher Statur gewesen sein. Er habe braune Haare gehabt und sei mit einer roten Jacke und blauen Jeans bekleidet gewesen. Zwei weitere Männer hätten dicht dabeigestanden und hätten schlagbereit ausgesehen. Einer sei 188 cm groß mit schwarzen Haaren und dünner Figur gewesen. Er habe eine blaue Jacke und eine Jeans oder Jogginghose getragen. Der Andere wäre 184 cm groß gewesen und sei mit einer schwarzen Jacke und einer Mütze bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

6. Sexuell belästigt

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Samstag, 18.02.2023, 05:15 Uhr

(schü) Auf dem Nachhauseweg wurde eine 29-jährige Wiesbadenerin von einem 24-jährigen Mann, der ebenfalls in Wiesbaden wohnt, sexuell belästigt. Die junge Frau war im Bereich der Bahnhofstraße zu Fuß unterwegs, als sie auf der anderen Straßenseite eine Gruppe junger Männer bemerkte. Aus dieser Gruppe löste sich der 24-Jährige und fragte die junge Frau nach einer Zigarette. Da die Wiesbadenerin keine Zigaretten bei sich hatte, konnte sie der Bitte des jungen Mannes nicht nachkommen und ging weiter ihres Weges. Der Mann näherte sich ihr daraufhin von hinten und griff ihr nach ihren Angaben von hinten mit der Hand unter den Rock und berührte sie unsittlich im Genitalbereich. Die sehr kurze Zeit später eintreffenden Polizeistreifen konnten den Tatverdächtigen antreffen und, nachdem er von der jungen Frau als Täter bezeichnet worden war, zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zum 1. Polizeirevier mitnehmen. Von dort wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

7. Weiterer Widerstand

Wiesbaden, Helmholtzstraße Sonntag, 19.02.2023, 03:00 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen leistete ein 32-jähriger im Rahmen von Streitigkeiten Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen 03:00 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten in die Helmholtzstraße gerufen. Bereits beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Wiesbadener aggressiv gegenüber der Polizei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde der 32-jährige handgreiflich und versuchte die Beamten zu schlagen. Er wurde daraufhin festgenommen und aufgrund seiner Alkoholisierung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Zuvor wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Beamter wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Den Beschuldigten erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

8. Mehrere Einbrüche

Wiesbaden, Innenstadt Samstag, 18.02.2023 - Sonntag, 19.02.2023

(schü) Zwischen 10:00 und 20:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Richard-Wagner-Straße ein und entwendeten Schmuck, eine Armbanduhr und Münzen.

Die Einbrecher näherten sich der betroffenen Wohnung über den Garten, kletterten über das Balkongeländer und hebelten eine Balkontür auf. Im Anschluss durchsuchten sie die komplette Erdgeschosswohnung und entwendeten Gegenstände im Wert von ca. 3.000 EUR. Beim Überwinden des Balkongeländers und dem Aufhebeln der Balkontür entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Zu einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in der Scheffelstraße kam es im Verlauf des Samstages. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 01:30 Uhr und 15:00 Uhr in den Innenraum einer Bar ein und entwendeten diverse Gegenstände. Im Laufe der vergangenen Woche wurde eine Wohnung in der Kapellenstraße aufgebrochen. Die Tat wurde erst am Samstag angezeigt. Unbekannte Täter hebelten ein im rückwärtigen Bereich befindliches Fenster der Erdgeschosswohnung auf und drangen so in die Wohnung ein. Hier entwendeten sie Schmuck sowie einen Laptop. In allen Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der 0611/345-0 zu melden.

9. Angebliche Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma Wiesbaden, Im Rad Freitag, 17.02.2023, 17:40 Uhr (rn) Am Freitagnachmittag klingelten zwei männliche Personen bei mehreren Wohnanschriften in der Straße Im Rad und gaben sich hier täuschenderweise als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus. Unter diesem Vorwand gelangten die beiden Personen in verschiedene Wohnungen der Mehrfamilienhäuser. Dort wurde versucht, an diverse personenbezogene Daten der Anwohner zu gelangen. Im Anschluss verließen die beiden Personen die Gebäude jeweils wieder in unbekannte Richtung. Die Personen wurden als männlich, ca. 28 Jahre, hellbraune kurze Haare beschrieben. Eine der beiden Personen trug eine schwarze Jacke mit rotem Shirt und weißen Schuhen. Die zweite Person trug einen schwarzen Mantel und eine dunkle Hose.

Sollten Bürgerinnen und Bürger Hinweise zu den genannten Personen geben können, werden sie gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter folgender Nummer zu melden: 0611 - 345-0

10. Fastnachtsumzug AKK

Kastel, Kostheim Samstag, 18.02.2023, 13:11 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

(js) Am Samstagnachmittag fand in den Wiesbadener Stadtteilen Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim der 28. AKK-Fastnachtsumzug statt. Der Zug wurde von ca. 10.000 Fastnachtern an der Strecke verfolgt und verlief, bis auf kleinere Verkehrsbehinderungen, ohne Zwischenfälle. Gegen 16:00 Uhr löste sich der Umzug dann in Mainz-Kostheim auf.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell