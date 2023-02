Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Größere Menge Drogen gefunden+++Randalierer in Baumarkt+++Unfallflucht mit hohem Schaden+++Trunkenheitsfahrt+++Fahrrad gestohlen+++Einbruch+++Frau geschlagen+++

Wiesbaden (ots)

1. Personenkontrolle führt Drogen zu Tage, Wiesbaden, Wilhelm-Kalle-Straße, Freitag, 10.02.2023, 23:00 Uhr

(js) Im Rahmen einer Personenkontrolle konnten am späten Freitagabend eine größere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen 23:00 Uhr kontrollierten zivile Kräfte der Wiesbadener Polizei einen 32-jährigen Wiesbadener, welcher zuvor verdächtig aufgefallen war. Im Rahmen der Durchsuchung der Person konnten größere Mengen diverser Drogen festgestellt werden. Der 32-jährige wurde festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

2. Fahrrad gestohlen,

Wiesbaden, Weißenburgstraße, Sonntag, 12.02.2023, 00:15 bis 00:30 Uhr

(mv)Ein 57-Jähriger Wiesbadener stellte sein weißes Fahrrad der Marke "Specialized" am Samstag, 11.02.2023, gegen 19:30 Uhr in der Weißenburgstraße ab und sicherte es mittels einem Zahlenschloss. Gegen 00:15 Uhr, auf dem Weg in eine Gaststätte, kam er noch einmal an seinem Rad vorbei. Kurz darauf entschied er sich nach Hause zu gehen und ging zu dem Abstellort des Rades. Dieses befand sich nicht mehr am Abstellort. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. Frau geschlagen,

Wiesbaden, Bärenstraße, Sonntag, 12.02.2023, gegen 02:30 Uhr

(mv)In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 02:30 Uhr eine bewusstlose, am Boden liegende Frau vor einer Gaststätte in der Bärenstraße gemeldet. Ein Rettungswagen fuhr nach dort und versorgte die 41-jährige Frau. Gegenüber der Polizei wollte oder konnte die Frau keine Angaben machen, außer dass sie von einem Mann, den sie nicht beschreiben konnte, geschlagen worden sei. Ein Zeuge konnte den unbekannten Täter als männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, kurze schwarze Haare und Vollbart beschreiben. Bekleidet soll der Mann mit einem weißen T-Shirt, einer Jeanshose und einer hellen Jacke gewesen sein. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611)345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Geschäft,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Sonntag, 12.02.2023, 04:45 Uhr

(mv)Ein Zeuge meldete am frühen Sonntagmorgen in der Hellmundstraße einen Einbruch in ein Geschäft. Er konnte weiterhin angeben, dass er eine männliche Person mit Glatze und gelben Oberteil, welcher stark blutete, im näheren Bereich des Tatortes gesehen habe. Die Polizei konnte vor Ort ermitteln, dass der unbekannter Täter die Scheibe der Eingangstür einschlug und somit in das Innere des Geschäftes gelangte. Dabei verletzte sich der Einbrecher offensichtlich und hinterließ Blutspuren. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem unbekannten Täter verliefen erfolglos. Aus dem Innern wurde laut Angaben des verständigten Inhabers lediglich Münzgeld aus der Kasse entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat und des Täters machen können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Mann randaliert in Baumarkt,

Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, Samstag, 11.02.2023, 15:00 Uhr

(js) Am Samstagnachmittag randalierte eine männliche Person zuerst in, später außerhalb eines Kasteler Baumarktes. Gegen kurz vor 15:00 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann den Innenbereich des Geschäftes und beschädigte dort Einrichtungsgegenstände in der Kundentoilette. Anschließend verließ er den Markt und warf von außen diverse Gegenstände auf das Gelände in Richtung des Personals, verfehlte dieses jedoch. Im Nachgang konnte der Mann, ein 40-jähriger Wiesbadener, ermittelt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass die Person bereits ein paar Tage zuvor negativ in dem Baumarkt aufgefallen war. Den Wiesbadener erwarten jetzt entsprechende Strafverfahren.

6. Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel - Hoher Sachschaden, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 11.02.2023, 16:55 Uhr

(js) Am späten Samstagnachmittag flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, nachdem er in Folge eines Fahrstreifenwechsels in der Schwalbacher Straße einen Unfall verursachte. Ein 55-jähriger Wiesbadener befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Renault die Schwalbacher Straße aus Richtung Michelsberg in Richtung Rheinstraße, als plötzlich ein rechts neben ihm fahrendes Fahrzeug nach links auf seinen Fahrstreifen wechselte. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurde der Renault auf die Mittelinsel der Schwalbacher Straße geschoben und kam letztendlich an einem Baum zum Stehen. Am Pkw sowie auf der Mittelinsel und dem Baum entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Bei dem flüchtenden Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der 0611/345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

7. Trunkenheitsfahrt,

Wiesbaden, Klagenfurter Ring, Samstag, 11.02.2023, 22:45 Uhr

(js) Zu tief ins Glas geschaut hat ein 35-jähriger Wiesbadener am Samstagabend in Biebrich. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er eine männliche Person festgestellt habe, die augenscheinlich betrunken in ein Fahrzeug gestiegen und weggefahren sei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw, konnte der 35-jährige schließlich im Klagenfurter Ring in seinem Mercedes angetroffen und kontrolliert werden. Die Kontrolle bestätigte die Vermutung des Zeugen; ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Für den Wiesbadener hatte dies eine Blutentnahme sowie die Einbehaltung seines Führerscheines zur Folge.

