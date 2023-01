Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit falschem Kennzeichen an Polizeiwache vorbei gefahren

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 23.01.2023, fiel einer Streifenwagenbesatzung in unmittelbarer Nähe der Polizeiwache in der Bahnhofstraße auf, wie ein Audi gegen 23:30 Uhr rasch in die kleine Fußgängerzone einbog. Die Beamten entschieden sich zu einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer, als auch die Beifahrerin, stiegen aus und waren sichtlich nervös. Nach einer ersten Überprüfung stand schnell fest, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und dass falsche Kennzeichen an dem Wagen montiert waren. Ein Drogentest verlief wenig später positiv auf Amphetamine. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen und legten mehrere Anzeigen vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell