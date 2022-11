POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Müschenbach (ots) - Am Sonntag, den 27.11.2022, um 05:30 Uhr kam es an der Einmündung B414/K21, Abfahrt Marienstatt, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem zwei Fußgänger verletzt wurden. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B414 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Müschenbach. An der Einmündung zur K 21 beabsichtigte er nach rechts in diese einzubiegen. Vermutlich infolge überhöhter ...

