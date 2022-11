POL-WAF: Beckum. Mit gestohlenem Fahrzeug Auffahrunfall verursacht und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 30.10.2022 hielten Polizisten gegen 4.00 Uhr einen Autofahrer auf der Marienstraße in Oelde an, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, so dass der Oelder einen Vortest durchführte. Da dieser positiv war, nahmen die Einsatzkräfte den jungen Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. ...

mehr