Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeuge meldete möglichen alkoholisierten Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.10.2022 meldete ein Zeuge gegen 6.30 Uhr einen Autofahrer, der in starken Schlangenlinien von Ennigerloh nach Beckum bis auf das Gelände einer Tankstelle an der Neubeckumer Straße fuhr. Dort kontrollierten Polizisten den 44-Jährigen, der Schwierigkeiten hatte deren Aufforderungen nachzukommen. Dem Ennigerloher gelang es den Atemalkoholtest durchzuführen. Allerdings war der Wert so hoch, dass ihn die Beamten mit zur Entnahme einer Blutprobe mitnahmen. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 44-Jährigen sicher, untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell