Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung/Geschädigte gesucht

Giesenhausen (ots)

Am Samstag, den 26.11.2022, gegen 10:10 Uhr kam es in der Ortslage Giesenhausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Auf der dortigen langen Geraden in Richtung Kroppach (L290)fuhr ein dunkler Audi TT, dessen Kennzeichen bekannt sind, auf die Gegenspur. Hierbei musste ein entgegenkommender blauer Opel Zafira nach rechts in den Grünstreifen ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Fahrzeuginsassen des blauen OPEL Zafira werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (Tel. 02662-95580) zu melden.

