Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

Müschenbach (ots)

Am Sonntag, den 27.11.2022, um 05:30 Uhr kam es an der Einmündung B414/K21, Abfahrt Marienstatt, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem zwei Fußgänger verletzt wurden. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B414 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Müschenbach. An der Einmündung zur K 21 beabsichtigte er nach rechts in diese einzubiegen. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam er beim Rechtsabbiegen nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei erfasste er zwei Fußgänger, welche am Fahrbahnrand standen und auf eine Mitfahrgelegenheit warteten. Der 30- jährige Fußgänger wurde leicht verletzt. Die 27-jährige Fußgängerin erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

