POL-MR: Festnahme nach Familienstreit + Scheibe eingeworfen - Flucht endete mit Festnahme + Mülltonnen brannten

Marburg - Festnahme nach Familienstreit

Am Montagabend, 28. November, gegen 23.10 Uhr, eskalierte in einer Wohnung in der Sudetenstraße ein Streit unter Lebenspartnern. Im Verlauf des Streits soll der 32 Jahre alten Mann die gleichaltrige Frau mit einem Gegenstand am Kopf verletzt haben. Die Frau befindet sich im Krankenhaus und ist außer Lebensgefahr. Bei der Festnahme war der Mann mit einem Messer bewaffnet, welches er erst nach Einsatz des Pfeffersprays fallen ließ. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatumständen dauern noch an.

Cappel - Scheibe eingeworfen - Flucht endete mit Festnahme

Auf einen negativen Bescheid reagierte ein 25 Jahre alte Mann mit einer Sachbeschädigung. Er zertrümmerte beim Job-Center in der Raiffeisenstraße mit einem Stein eine 0,9 x 2,5 Meter große Scheibe und flüchtete dann Richtung Innenstadt. Die Flucht währte nur kurz und endete am Montag, 28. November, um 13.30 Uhr mit der vorrübergehenden Festnahme. Die Polizei entließ den Mann später im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

Marburg - Mülltonnen brannten

Ohne Gebäudeschaden und ohne Verletzte, aber mit zwei zerstörten Müllcontainern endete der Brand dieser Abfallbehälter. Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Chemnitzer Straße am Dienstag, 29. November, gegen 00.20 Uhr. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 1000 Euro. Die Polizei geht derzeit von zumindest fahrlässiger Inbrandsetzung aus und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat gegen Mitternacht in der Chemnitzer Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem späteren Brand der Müllcontainer im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

