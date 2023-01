Polizei Hagen

POL-HA: Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Linienbus - VW einer 30-jährigen Hagenerin kippt auf die Seite

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus wurden am Montagmittag (23.01.2023) in Vorhalle eine Person schwer und drei weitere leicht verletzt. Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 30-jährige Hagenerin mit ihrem grauen VW über den Wolfskuhler Weg in Richtung der Weststraße. An einer dortigen Bushaltestelle kam ihr ein Linienbus entgegen. Zwischen diesem und am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos entstand eine Engstelle. Als die 30-Jährige versuchte, durch diese hindurchzufahren, fuhr sie gegen das Heck eines der geparkten Fahrzeuge. Dabei kippte ihr VW auf die linke Seite und kollidierte dann frontal mit dem entgegenkommenden Bus. Durch den Zusammenstoß verletzten sich drei der Fahrgäste in dem Bus leicht. Die 30-Jährige musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Rettungsdienst brachte sie und eine Verletzte aus dem Bus in umliegende Krankenhäuser. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte PKW auf ein weiteres, davor geparktes Auto aufgeschoben. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte den Wolfskuhler Weg zwischen dem Sporbecker Weg und der Unteren Lindenstraße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

