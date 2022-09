Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Sperrung der Hattinger Straße am Mittwoch

Schwelm (ots)

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 61-jährige Schwelmerin mit ihrem Nissan auf der Hattinger Straße in Richtung Gevelsberger Straße. In Höhe der dortigen Tankstelle bemerkte sie aus bisher ungeklärten Gründen nicht, dass das vor ihr fahrende Müllfahrzeug verkehrsbedingt bremsen und stehen bleiben musste. Die Schwelmerin fuhr ungebremst auf das Müllfahrzeug auf, wodurch sie leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden. Die Hattinger Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

