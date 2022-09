POL-EN: Ennepetal- Ennepetaler mit Alkohol am Steuer angetroffen

Wetter (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Grünewalder Straße in Volmarstein eine Harley Davidson gestohlen. Das Motorrad wurde von dem Halter am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, in der Privateinfahrt abgestellt. Am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, fiel der Diebstahl auf. Es handelt sich um eine Harley Heritage. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

