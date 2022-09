Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter-Harley Davidson gestohlen

Wetter (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Grünewalder Straße in Volmarstein eine Harley Davidson gestohlen. Das Motorrad wurde von dem Halter am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, in der Privateinfahrt abgestellt. Am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, fiel der Diebstahl auf. Es handelt sich um eine Harley Heritage. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

