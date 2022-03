Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kleintransporter prallt gegen stehenden Sattelzug - Fahrer nur leicht verletzt

Niederaula (ots)

Niederaula: Ein Leichtverletzter und etwa 30.000,- Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag (22.03.) auf der A 7 im Bereich des Hattenbacher Dreiecks. Ein 53-jähriger ukrainischer Staatsbürger befuhr mit seinem in Polen zugelassenen Kleintransporter gegen 15:30 Uhr die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck auf dem rechten Fahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen an einem Stauende stehenden Sattelzug mit deutscher Zulassung prallte, der von einem 24 Jahre alten Fahrer aus Rumänien mit Wohnsitz in Deutschland gesteuert wurde. Dabei wurde das Führerhaus des Kleintransporters vollständig zerstört und der Fahrer wie durch ein Wunder einen Tag vor seinem Geburtstag nur leicht verletzt. Nachdem er sich aus seinem demolierten Fahrzeug selbst befreit hatte, wurde er durch den alarmierten Rettungsdienst zwar vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, konnte es aber nach ambulanter Behandlung gleich wieder verlassen. An dem Auflieger des Sattelzugs entstand vergleichsweise geringer Schaden. Dessen Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß keinerlei Verletzungen. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es ab der Anschlussstelle Niederaula in Fahrtrichtung Norden für etwa zwei Stunden zu Behinderungen. Neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstationen Petersberg und Bad Hersfeld, waren etwa zwanzig Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niederaula sowie ein Rettungswagen an der Unfallstelle eingesetzt.

