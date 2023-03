Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht geklärt

Rudolstadt/ Teichröda (ots)

Am Samstagabend konnte dank eines aufmerksamen Passanten eine Verkehrsunfallflucht in Teichröda geklärt werden. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Abend die Mühlenstraße in Richtung Bundesstraße entlang. Dabei touchierte der/die Fahrer/in eine Hausmauer innerorts, sodass Schaden entstand, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Glücklicherweise bemerkte ein Passant den Umstand, notierte sich das Kennzeichen und informierte den Hauseigentümer. Daraufhin suchten die eingesetzten Beamten die Fahrzeughalterin an ihrer Wohnanschrift auf. Die 55-Jährige konnte angetroffen werden und räumte den Vorfall zunächst ein- darüber hinaus waren eindeutige Unfallspuren am betroffenen Fahrzeug erkennbar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von über 1 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Welche Atemalkoholkonzentration genau zum Unfallzeitpunkt vorlag ist Gegenstand der momentanen Ermittlungen- die Fahrerin muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell