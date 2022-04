Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Alkoholkonsum und Sekundenschlaf - PKW kommt von Fahrbahn ab

Koblenz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 10.04.2022, befuhr ein 23-Jähriger die B 49 von Brodenbach kommend in Fahrtrichtung Burgen. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer vermutlich aufgrund Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit der Leitplanke. Aufgrund des Aufpralls entstand am PKW erheblicher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die Leitplanke wurde stark beschädigt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte beim Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Es erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle, wo Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel erst einmal einbehalten wurden. Um den Schaden an der Leitplanke kümmert sich die Straßenmeisterei.

