POL-KN: (Tuttlingen) Leuchtstoffröhren von Baustelle gestohlen

Bad Dürrheim (ots) - Opfer von Taschendieben geworden ist ein Mann in einem Großmarkt in der Dieselstraße am Dienstagmittag. Unbekannte zogen einem 91-Jährigen unbemerkt die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche, als er beim Einkaufen war. Darin befanden sich Bargeld und eine EC-Karte mitsamt der PIN. Die ...

mehr