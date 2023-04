Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Hauptstraße verletzt (23.04.2033)

Mühlingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Sonntagnachmittag verletzt worden. Eine 34 Jahre junge Frau war mit einem Fiat 500 auf der Hauptstraße in Richtung Mainwangen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Schlossstraße verlangsamte die ortsunkundige Frau und hielt kurz an, ehe sie abbog. Zur gleichen Zeit setzte ein von hinten kommender 20-Jähriger mit einer Honda CBR zum Überholen an und stieß mit dem Auto zusammen. Der junge Biker stürzte und verletzte sich. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

