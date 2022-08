Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Wild kreuzt

Am Donnerstag stießen bei Ehingen ein Auto und ein Reh zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Mitsubishi von Allmendingen in Richtung Ehingen. Unvermittelt sprang ein Reh von links nach rechts über die Straße. Das Auto erfasste das Reh. Es verendete an der Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei informiert: Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken. Die Polizei rät, besonders bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen.

+++++++ 1546788

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell