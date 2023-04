Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Herrenloser Hund verursacht Auffahrunfall - eine Person verletzt (21.04.2023)

Hilzingen, B314 (ots)

Ein herrenloser Hund hat am Freitagnachmittag einen Auffahrunfall auf der Bundesstraße 314 zwischen Hilzingen und Singen verursacht. Gegen 16:30 Uhr war eine 52-jährige Opelfahrerin hinter einem Honda Jazz einer 38-Jährigen auf der B314 von Hilzingen in Richtung Singen unterwegs. Als plötzlich ein herrenloser Hund die Fahrbahn querte bremste die Honda-Fahrerin stark ab. Die dahinterfahrende 52-Jährige bremste ebenfalls, konnte jedoch eine Kollision mit dem Heck des Hondas nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich der Honda unter die Leitplanke. Die Opelfahrerin erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro entstand, kümmerten sich Abschleppdienste.

