Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Mülleimer brennt am Zentralen Omnibusbahnhof

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.03.2023, 16:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße. SV: Am hellichten Tag steckte eine bislang unbekannte Person den Inhalt eines Plastikmülleimers an, der an einem Pfosten an der Haltestelle des ZOB montiert war. Der Mülleimer verbrannte vollständig. Die Feuerwehr löschte den Brand. Keine der anwesenden Personen konnte eigenen Angaben zufolge den aufnehmenden Beamten der Funkstreifenbesatzung sachdienliche Hinweise zu einem Täter übermitteln. Der Schaden dürfte bei rund 200 Euro liegen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell