POL-F: 230122 - 0103 Frankfurt-Nied: Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(fue) Durch bislang unbekannte Täter wurde am Sonntag, den 22. Januar 2023, gegen 02.25 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Stahl-Straße 1 im 7. Obergeschoss, eine Fußmatte angezündet.

Geweckt durch den Rauchmelder wurde eine Zeugin darauf aufmerksam und verständigte umgehend die Feuerwehr. Trotzdem das Feuer durch die Zeugin umgehend mittels Wasser gelöscht wurde, entstand erheblicher Sachschaden an der Wand des Treppenhauses. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Eingreifen der Zeugin konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Schadenssummer beziffert sich auf insgesamt etwa 5.000 EUR.

Gegen 05.50 Uhr, wurde im Außenbereich des gleichen Hauses eine rauchende Mülltonne festgestellt. Eine Selbstentzündung ist eher unwahrscheinlich, von Brandstiftung ist auszugehen. Der Sachschaden hier beträgt etwa 100 EUR. Auf Grund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Brände muss möglicherweise von einem Zusammenhang ausgegangen werden.

Die Polizei bittet Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75511600 zu melden.

