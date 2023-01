POL-F: 230122 - 0102 Frankfurt-Ostend: Fahrzeugbrand in Parkhaus

Frankfurt (ots) - (fue) Am Freitag, den 20. Januar 2023, gegen 16.50 Uhr, kam es in einem Geschäft in der Zeil zu einem Ladendiebstahl, der durch die Sicherheitsmitarbeiter beobachtet werden konnte. Als sie den Tatverdächtigen, einen 25-Jährigen, daraufhin ansprachen, entwickelte sich eine massive körperliche Auseinandersetzung. Nach erfolgter Festnahme des ...

