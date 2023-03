POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Bike-Shop/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots) - Am Montag, 13.03.2023, gegen 07.50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem vermutlich silberfarbenen PKW die Bahnhofstraße in Hauenstein aus Richtung Ortskern kommend in Fahrtrichtung Schuhmeile. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten, weißen PKW Ford Focus streifte der Unfallverursacher den linken Außenspiegel am PKW Ford, wobei dieser ...

