POL-PDPS: Kettensäge aus PKW entwendet/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots) - Die Polizei in Zweibrücken verzeichnete am vergangenen Wochenende einen Erfolg: In den letzten Monaten wurde in Zweibrücken eine Häufung von Einbrüchen in Verkaufsläden, Gaststätten und sonstige Gewerbebetriebe, vornehmlich in dem Stadtteil Niederauerbach, registriert. Zuletzt kam es in ...

mehr