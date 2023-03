POL-PPWP: Schulbus umgekippt

Kaiserslautern (ots) - Eine 55-Jährige hat sich am Donnerstag an die Polizei gewandt, weil Unbekannte in der Beilsteinstraße ihren Wagen zerkratzt haben. Das Auto parkte zwischen 17 Uhr und 20:30 Uhr am Straßenrand. Vermutlich beim Vorbeilaufen beschädigten die Täter den Peugeot mit einem spitzen Gegenstand. Sie zerkratzten auf der Fahrerseite den Lack. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat ...

