Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Einbruchserie geklärt: Polizei nimmt Verdächtigen fest, Untersuchungshaftbefehl erlassen

Zweibrücken (ots)

Die Polizei in Zweibrücken verzeichnete am vergangenen Wochenende einen Erfolg: In den letzten Monaten wurde in Zweibrücken eine Häufung von Einbrüchen in Verkaufsläden, Gaststätten und sonstige Gewerbebetriebe, vornehmlich in dem Stadtteil Niederauerbach, registriert. Zuletzt kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 10.03.2023 zu einer Einbruchs- bzw. Diebstahlsserie. Hierbei wurden eine Gaststätte, zwei Verkaufsläden, ein Lagerraum und eine Paketstation im Bereich der Gewerbestraße, Pirmasenser Straße und Sickingerhöhstraße angegangen. Es kam jeweils zur Entwendung mehrerer Gegenstände sowie zu Einbruchschäden bei den betroffenen Betrieben. Zur Beute zählten überwiegend Lebensmittel, Spirituosen, Softdrinks und offenliegende Wertgegenstände. Schon bald rückte ein 38-Jähriger Mann aus Zweibrücken in den Fokus der Ermittler. Der Verdacht konnte derart konkretisiert werden, dass er am vergangenen Freitagnachmittag im Stadtgebiet aufgegriffen und kontrolliert wurde. Dabei führte er Beweismittel und Diebesgut mit sich. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen wurde umfangreiches Diebesgut und Beweismaterial (Tatwerkzeug) aufgefunden und sichergestellt. Der Mann verbüßte bereits mehrere Haftstrafen - überwiegend wegen der Begehung von Eigentumsdelikten - und steht unter Bewährung. Am Samstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Es liegen Anhaltspunkte vor, dass der Festgenommene für weitere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an. |pizw

