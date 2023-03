Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholbedingter Unfall mit anschließendem Widerstand in der Neugasse

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, um 08:45 Uhr, versuchte eine aus dem Landkreis stammende, 22-jährige Fahrerin eines Mazda in der Neugasse einzuparken. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhaues. Bei der Fahrerin konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Entsprechende Ausfallerscheinungen deuteten zudem auf Drogenkonsum hin. Die Frau verweigerte jegliche Kooperation. Sie sperrte sich gegen die Verbringung auf die Dienststelle, wo ihr, ebenfalls nach Widerstandshandlungen, eine Blutprobe entnommen wurde. Da augenscheinlich eine leichte Kopfverletzung aufgrund des Unfalls erkennbar war, wurde sie in das Krankenhaus verbracht. Auch dort kam es zu Widerstandshandlungen, weshalb die Frau zur Behandlung und aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes am Bett fixiert werden musste. Das Auto erlitt Totalschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird. Die Schadenshöhe an der Hausfassade wird auf 1000 Euro geschätzt.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell