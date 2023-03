POL-PDPS: Versuchter Einbruch in einen Friseursalon in der Hauptstraße

Pirmasens (ots) - Am 11.03.2023 um 17:16 wird durch die Rettungsleitstelle ein Brand auf einem Wochenendgrundstück Am Simter Berg in Pirmasens mitgeteilt. Auf dem Wochenendgrundstück stand ein Ferienhaus in Massivbauweise. Dieses brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden an. Der Sachschaden wird auf circa 10 Tausend Euro geschätzt. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Brandursache ...

