POL-PDPS: Kaminbrand

Zweibrücken (ots) - In der Nacht auf Sonntag, den 12.03.2023 wurde das Kennzeichen an einem Pkw gestohlen. Der schwarze VW Up parkte in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 02:40 Uhr in der Gutenbergstraße in Zweibrücken. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter das vordere ZW-Kreiskennzeichen von dem Pkw. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Auto zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich bei ...

mehr