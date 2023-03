Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zwischen Freitag, den 10.03.2023, 18:45 Uhr und Samstagmorgen, den 11.03.2023, 09:50 Uhr kam es erneut zu einer Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer Toyota Aygo beschädigt, welcher im Etzelweg am Fahrbahnrand geparkt stand. Die genaue Höhe des Schadens an der Heckstoßstange steht bislang noch nicht fest.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

