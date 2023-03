Zweibrücken (ots) - Am Freitagmorgen kam es zu einem Brandgeschehen in einem Restaurant am Hilgard Center. Das Feuer konnte von der eingesetzten Feuerwehr Zweibrücken unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 50.000 EUR geschätzt. Zudem wurden zwei Personen leicht verletzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Hofenfelsstraße vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden ...

