Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen gesucht - 15 Fahrzeuge aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02.-03. Februar) haben unbekannte Täter mindestens 15 Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen. Die Autos standen an den Straßen Schwarzer Weg, Dornbachstraße, Bochumer Straße, Herner Straße, Wartburgstraße. In allen Fällen wurde eine kleine Seitenscheibe (Dreiecksscheibe) eingeschlagen um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. In den meisten Fällen konnte(n) der oder die Täter keine Beute machen. In den anderen Sachverhalten wurden Kleingeld, eine Sonnenbrille, zwei mobile Navigationsgeräte, ein Taschenmesser und Werkzeugmaschinen gestohlen.

Ob alle Sachverhalte von dem oder den selben Täter(n) begangenen wurden und Zusammenhänge zu ähnlichen Sachverhalten in den vergangenen Wochen bestehen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111-

